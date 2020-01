Lazio, Garlaschelli: "Contro il Napoli partita-trappola, la loro classifica è bugiarda"

La Lazio è grande, ma sabato occhio al Napoli. Si potrebbe sintetizzare così l'intervento dell'ex biancoceleste Renzo Garlaschelli ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco le sue parole: "La Lazio è stata costruita bene, con intelligenza, e con già con delle basi importanti rispetto alla mia del '74. La società ha lavorato bene e Inzaghi è stato bravo a valorizzare il materiale a disposizione. I gol di Immobile stanno trascinando la squadra. Ciro è uno che ha sempre segnato. Anche lo scorso anno, nonostante abbia avuto un po' di sfortuna, ha lasciato il segno". In merito alla sfida contro il Napoli ha detto: "I biancocelesti sono in formissima, però è fondamentale mantenere i piedi per terra perché il cammino è ancora molto lungo e la Lazio da anni non riesce a entrare in Champions League. Contro il Napoli sarà una partita difficile e insidiosa, la classica gara-trappola visto che i partenopei sono a fine ciclo ma hanno comunque una classifica bugiarda. Dietro hanno molti problemi, per la Lazio sarà fondamentale cercare di sfruttarli".

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

GIUDICE SPORTIVO: LAZIO MULTATA PER I CORI A BALOTELLI

TORNA ALLA HOMEPAGE