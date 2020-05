Lazio, Garlaschelli: "Curioso di rivedere il calcio giocato"

Renzo Garlaschelli, ex attaccante della Lazio, ha parlato della ripresa del campionato e dei biancocelesti sulle frequenze di Lazio Style Radio: "Finalmente si riparte, sono curioso di vedere che campionato sarà. Ci sono molte incognite relative alle condizioni dei giocatori su come arriveranno pronti. Sarà importante avere altri 20 giorni per allenarsi, ma il ritmo lo si riacquisterà solo con le partite, e ci sarà il rischio di infortunarsi".

CERTEZZE LAZIO - "Bello rivedere tornare in azione in allenamento i calciatori come Immobile e Milinkovic. L'attaccante ha dimostrato di essere completo e di saper fare tutto. Il serbo, dovrà a mio modo di vedere dimostrare ancora qualcosa per essere considerato top. La Lazio è molto forte, ha tanta qualità e soluzioni offensive, e può vincere lo scudetto. Speriamo di rivedere la squadra lasciata mesi fa".