Lazio - Genoa, la Nord sulla tragedia dei tifosi del Foggia: "La morte..."

"La morte non è uguale per tutti". È questo il testo dello striscione comparso in Curva Nord in occasione della partita tra Lazio e Genoa. Accanto una data: 13 ottobre 2024. Il riferimento è alla tragedia che ha coinvolto tre tifosi del Foggia, morti in un incidente stradale mentre rientravano a casa dopo aver assistito alla partita della loro squadra. La Lega non ha concesso il minuto di silenzio, facendo infuriare sia le famiglie dei ragazzi - il papà di uno di loro si era espresso sulla vicenda qualche giorno fa: "Nel nome di Gaetano Michele e Samuele comincio una battaglia senza fine a chi ha ritenuto che i nostri figli non meritavano 1 minuto di silenzio". Ma anche i tifosi non hanno accolto certamente bene la decisione, e quelli della Lazio hanno mostrato pubblicamente il proprio dissenso.

