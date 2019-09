Lazio - Genoa, lo striscione per lo scudetto 1915 all'Olimpico - FOTO

L'iniziativa era stata annunciata nella giornata di ieri attraverso un comunicato: oggi l'hashtag #SCUDETTO1915LAZIOTRICOLORE arriva allo stadio. In occasione di Lazio - Genoa, infatti, il Comitato Consumatori Lazio e l’Associazione Sodalizio Lazio hanno deciso di lanciare quest'iniziativa, trasformando l'hashtag in uno striscione esposto in Tribuna Tevere. Lo scopo è quello di sensibilizzare le istituzioni sul tema. La Lazio, infatti, attende che la Commissione Storica nominata dalla Figc completi l'analisi della documentazione e finalmente decreti la società biancoceleste Campione d'Italia 1914/15 in ex aequo con il Genoa.