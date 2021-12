Lazio - Genoa, Matri promuove Anderson: "S'è mosso benissimo!. Zaccagni? È entrato nel gioco"

AGGIORNAMENTO ORE 20.50 - Al termine della gara, Matri è tornato a commentare la sfida, partendo dall'esultanza polemica di Acerbi: "Acerbi è uno che sa parlare, molto schietto, arriva subito al dunque. Felipe s'è mosso bene, non ha le caratteristiche di Immobile ma anche il primo gol viene su una sua pressione, su una sua scelta. Ha attaccato bene gli spazi, ha dialogato molto bene coi compagni. Normale che la presenza di Ciro incuta un po' di timore anche negli avversari. Zaccagni è entrato nel gioco, ha avuto un periodo d'adattamento, degli infortuni, è un giocatore che crea superiorità numerica, qualcosa di pericoloso ed ora sono due gare consecutive che va in gol. Luis Alberto? Ha delle qualità uniche, forse uno dei più forti del nostro campionato".

Terminato il primo tempo di Lazio - Genoa, anche Alessandro Matri ha analizzato la prova dei biancocelesti fin qui e, in particolare, del gol di Pedro. L'ex attaccante ha spiegato così il suo punto di vista: “La Lazio sta affrontando la partita con un grande atteggiamento, probabilmente quello che ha chiesto Sarri in settimana. Deve continuare così nei prossimi 45’. Pedro il giocatore più pericoloso, ho visto due squadre più attente a non prender gol. La Lazio ha attaccato molto di più e ha trovato questo gol su un recupero offensivo, su questo è una specialista”.

