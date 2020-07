Lazio, già 11 assenze per infortunio nell'era post Covid: il dato

È una Lazio sfortunata quella tornata dopo la sosta forzata causa Coronavirus. I biancocelesti hanno ottenuto 6 punti sui 12 disponibili nelle 4 gare fin qui disputate, ma questi intoppi non sono figli del caso. Come riporta LazioPage, Inzaghi ha contato già 11 assenze per infortunio dei suoi titolari da quando il campionato è ricominciato, 13 se si considerano anche le squalifiche. Nello specifico si tratta delle 4 assenze di Lulic e Luiz Felipe e le 3 di Leiva, a cui si aggiungono le squalifiche di Immobile e Caicedo di ieri sera. Un dato già molto vicino a quello dell'era pre Covid quando le mancanze erano state 18, di cui 13 per infortunio. In quel caso ai box sono rimasti Lulic 5 volte, Correa 3, Luiz Felipe e Radu 2 e Acerbi 1. Anche contro il Lecce i biancocelesti dovranno stringere i denti, ma il cuore dimostrato dalla Lazio lascia aperta ogni speranza.

