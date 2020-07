Lazio - Milan, Inzaghi in conferenza: "Con il Lecce farò la formazione col dottore"

Serata amara per la Lazio. La squadra di Simone Inzaghi perde 3-0 contro il Milan e vede allontanarsi la Juventus, ora distante 7 punti in classifica. L'allenatore biancoceleste in conferenza stampa ha dato la sua disamina della partita.

Che serata è stata?

"Una serata sforunata, c'è grande amarezza ma eravamo in grande emergenza. Dobbiamo essere bravi a metterci alle spalle questa partita. Per in vista di Lecce farò la formazione con il dottore".

Qual è la situazione degli infortunati?

"Per quanto riguarda Milinkovic era affaticato, domani ne sapremo di più. Correa ha avuto una distorsione al ginocchio. Per Leiva, Cataldi e Adekanye bisognerà vedere domani mattina. Per Marusic, Ramos e Lulic lo vedo difficile il recupero per Lecce".

Lo stato d'animo della squadra?

"C'è rammarico perché abbiamo perso contro un avversario di valore. In questo momento con tutti gli indisponibili che abbiamo non riesco ad aiutare la squadra. Ho dovuto far giocare molti giocatori fuori ruolo. Comunque dobbiamo lasciarci tutto alle spalle e compattarci in vista della partita contro il Lecce".