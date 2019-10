Lazio, Giannichedda: "Giusto che Lotito pretenda la Champions..."

Per commentare le dichiarazioni di Lotito e la stagione in corso della Lazio, ai microfoni di Tmw Radio è intervenuto l'ex calciatore biancoceleste Giuliano Giannichedda: "La Lazio quest’anno deve fare il salto di qualità. Ha tenuto Milinkovic e Luis Alberto, rinnovato diversi contratti a giocatori importanti. Il Milan in queste condizioni non sembra un pericolo. L’Atalanta è forte ma non come la Lazio a livello di rosa, poi hanno anche la Champions che ti toglie tantissime energie. I biancocelesti sono favoriti per ottenere questo piazzamento ed è giusto che il presidente pretenda il quarto posto. Se lo deve giocare con la Roma fino all’ultima giornata almeno".



LAZIO-ATALANTA - "Con l’Atalanta è la partita di cartello di giornata. Perdere in casa con l’Atalanta sarebbe un fallimento. Loro giocano senza Zapata, questa è un’assenza pesantissima. Sarà una sfida importante, ma lo è più per la Lazio che per la Dea".

