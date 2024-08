Lazio, Gila conta i giorni e lancia un messaggio ai tifosi - FOTO

Mario Gila conta i giorni, manca sempre meno all'inizio del campionato. Il difensore spagnolo è ai box per una frattura all'alluce, ma è in via di recupero. Lo ha affermato Baroni in conferenza stampa dopo l'amichevole col Frosinone, conta di riaverlo per il prossimo test a Cadice. Il biancoceleste sta proseguendo la riabilitazione e sui social ha lanciato un messaggio ai tifosi: "Ci vediamo di nuovo Laziali! Comincia una nuova stagione. Pronto per nuovi obiettivi".

