Lazio, Giordano: "Contro il Genoa prestazione convincente. Su Immobile..."

Fonte: Radiosei

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio vince senza problemi a Genova contro i rossoblu di Blessin. I biancocelesti si confermano, con le quattro reti inflitte ai genoani, il secondo miglior attacco della Serie A. Bruno Giordano a Radiosei ha commentato le capacità offensive della squadra di Sarri: "Il vantaggio della Lazio rispetto alle altre è che ha più frecce nel proprio arco, riesce a diversificare il modo di attaccare in più modi. La vittoria di ieri con il Genoa è stata convincente, ora con l’arrivo della buona stagione ci saranno condizioni ideali per la qualità dei calciatori di Sarri".

LAZZARI - "Il problema non era lui, magari era il tecnico ad avere bisogno di tempo per metterlo nelle condizioni giuste”.

IMMOBILE - "Non deve rispondere a niente, per lui parlano i numeri. Se fossi in lui neanche ne vorrei parlare. L’affetto del tifosi è importante, ma a volte si ingigantisce un problema non importante. Da quando è alla Lazio non c’è mai stato un momento prolungato senza reti. Conta solo questo. Secondo me continuerà a giocare anche in Nazionale. Mancini l’ha sempre tenuto in considerazione, i fatti dicono questo”.