Lazio, Giordano: "Ora rosa corta. Giroud? Bel segnale, ma le tempistiche..."

Il calciomercato si è concluso, la Lazio non è riuscita a mettere a segno un colpo in entrata. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giordano: “Era un’annata in cui si poteva aggiungere elementi che ti potevano permettere di poterti davvero giocare le primissime posizioni fino alla fine. La squadra di Inzaghi resta da Champions ma ora la rosa è corta avanti e a centrocampo. Il tentativo di Giroud è un bel segnale, ma le tempistiche sono determinanti in questi casi. Se la Lazio vuole davvero crescere è costretta a fare questo tipo di acquisti, a meno che non voglia fare la Champions per essere presa a pallate”.

