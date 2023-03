Lazio, Giordano: "Zapelli mi ricorda De Bruyne". Poi su Romagnoli...

TUTTOmercatoWEB.com

Bruno Giordano, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha commentato così la presenza di Romagnoli e l’assenza di Casale e Zaccagni in Nazionale. Le sue parole: “Casale non credo che in questo momento possa aiutare molto la Nazionale. Parliamo di un esordiente che sta alternando ottime gare ad alcuni errori che nella crescita di un calciatore ci possono stare. Diverso il discorso per Zaccagni e Romagnoli, loro hanno già un percorso importante ed hanno già vestito l’azzurro. Credo che a breve Romagnoli possa diventare il sostituto naturale di Bonucci. Lo vedo sereno, convinto delle proprie qualità. Dopo Kim e Smalling, per rendimento, c’è lui in serie A. Il difensore della Lazio può dare tanto, ma non sono due-tre giocatori che possono stravolgere il livello di questa nazionale, a meno che non escano fenomeni assoluti stile Messi”

ZAPELLI - "Ho visto delle immagini di Bruno Zapelli e devo dire che mi ha davvero impressionato. Mi ricorda De Bruyne nel modo in cui calcia e passa il pallone. Ha questo passaggio filtrante forte e sostenuto, difficile da leggere. È così che va data la palla, poi sta all’antro stopparla bene. Va misurato in campionati importanti, ma mi ha fatto una bella impressione. Ha il dribbling di Laudrup, crea superiorità numerica con estrema facilità. Ha tante qualità, poi la crescita dipenderà da lui. È uno che gira per il campo, può essere impostato anche come mezzala di qualità. Su uno così ci puoi lavorare, il livello è alto, anzi meglio se è uno che non concede punti di riferimento all’avversario. La stessa cosa la penso quando vedo giocare Luis Alberto e Milinkovic nella Lazio. A volte si appiattiscono un po’ troppo nei loro ruoli di partenza”

