Lazio, giorno speciale in casa Leiva: Lucas festeggia gli 11 anni accanto ad Arianna - FT

Per Lucas Leiva quella di oggi non è una giornata importante solamente perché è in programma la sfida tra Lazio e Milan, bensì anche perché il centrocampista festeggia gli undici anni di matrimonio con la moglie Arianna. Per l'occasione, il brasiliano ha dedicato alla sua dolce metà una tenera dedica, condivisa con i propri followers di Instagram: "Sono 11 anni al tuo fianco. Che possiamo continuare a miglioraere come persone e come coppia. Che Dio ci dia la saggezza per continuare a crescere nelle difficoltà e per goderci questa splendida unione che abbiamo, anche essendo differenti. Ti amo".

