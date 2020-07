Lazio-Milan, emergenza per Inzaghi: in tribuna ci sono 39 gol biancocelesti

A poche ore dal fischio d’inizio di Lazio-Milan non si ha ancora la certezza di come si disporranno in campo i biancocelesti. Inzaghi deve fare i conti con le assenze pesanti di Immobile, Caicedo e Marusic. I due attaccanti, hanno rimediato il quinto cartellino giallo nella trasferta di Torino, e saranno costretti a saltare il match di stasera per squalifica. L’esterno montenegrino, invece, è ancora out per problemi muscolari. Il mister dovrà rinunciare ai centimetri e alla corsa di Marusic, alla forza fisica di Caicedo e alla fame sottoporta del bomber campano. Questa sera, nella tribuna dell’Olimpico, ci saranno 39 gol biancocelesti di questa Serie A (29 di Immobile, 8 di Caicedo e 2 di Marusic).

