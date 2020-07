ESPN, tra le 101 maglie più belle della storia c’è anche quella della Lazio

C’è chi è appassionato, chi collezionista, chi solo guardandola o ricordandola ricorda vittorie storiche della sua squadra. Da sempre le maglie rappresentano la seconda pelle di una squadra, il simbolo che le identifica, e ce ne sono alcune che rimangono nella storia per sempre. ESPN ha stilato una classifica che vede le 101 divise “più” della storia del calcio. Ci sono per tutti i gusti, di tutte le epoche, del calcio maschile e femminile. Ci sono quelle storiche dei mondiali e c’è anche ovviamente quella della Lazio. In classifica si posiziona nella top 30 al 24esimo posto. La maglia della stagione 1998/99: lo sponsor dell’epoca era Puma che la disegnò con l’azzurro classico dei colori biancocelesti, la banda nera sul petto e la coccarda della Coppa Italia cucita sopra lo stemma classico. Nei primi tre posti troviamo invece quella della Sampdoria della stagione 90-92, quella del Napoli di Maradona dell’anno 85/86 e quella della Danimarca della stagione 1986.

