Serie A, differenza di panchine: chi segna di più con le riserve

Tanti infortuni, qualche squalifica. Inzaghi con pochi uomini a disposizione, deve fare i conti con diverse defezioni. Ma il tecnico biancoceleste ha potuto contare per l'intera stagione sull'apporto delle riserve, che quando chiamate in causa, non hanno di certo sfigurato. Non è un caso se in Serie A, i biancocelesti sono tra le squadre con il maggior numero di gol arrivati dalla panchina. Domina l'Atalanta con 16, seguono il Verona con 11, il Parma con 8, poi ci sono Lazio e Milan a 7, frutto delle quattro reti di Caicedo, e di quelle di Bastos (Sampdoria), Adekanye (Spal) e Cataldi (Genoa). Inzaghi può fare affidamento anche su di loro in questo periodo complicato.

