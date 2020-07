Spalletti: “Calcio strumento per superare il brutto periodo vissuto”

Il campionato ha ripreso pieno ritmo, la lotta per il vertice tra Lazio e Juventus è più viva che mai. Ai microfoni del canale ufficiale della Lega Serie A é intervenuto Spalletti: "Dall’alto di queste scale lo spettacolo che mi aspetto di vedere e che ho visto in questa ripresa è un calcio di primissima qualità perché nel nostro campionato abbiamo tutte le caratteristiche per mandare un messaggio importante nel mondo. Il calcio è veramente lo strumento per mettere le cose a posto dopo il brutto periodo che le persone hanno passato nel mondo".