Lazio, gli auguri di buon Santo Stefano... con Radu - FT

Giornate di feste, di auguri e di ricorrenze per tutti, anche in casa Lazio. Tanti calciatori biancocelesti, in attesa della ripresa del 29 dicembre a Formello, si godono momenti di relax insieme ai propri cari. In occasione del 26 dicembre infatti, giornata di Santo Stefano, il profilo Instagram ufficiale biancoceleste ha postato una foto per l'occasione di Stefan Radu, augurando così un buon Santo Stefano a tutti: "Felice Santo Stefano " .

Lazio, gli auguri di Natale con le proprie fidanzate: gli scatti di Hoedt e Strakosha - FT

Lazio, l’ex Braafheid sfoggia uno stravagante look natalizio - FOTO

TORNA ALLA HOME PAGE