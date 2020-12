Lazio, l’ex Braafheid sfoggia uno stravagante look natalizio - FOTO

Edson Braafheid ha trascorso due stagioni tra le fila della Lazio, dal 2014 al 2016. Ora, invece, l'olandese fa parte del Palm Beach Stars. E direttamente dagli Stati Uniti il difensore ha sfoggiato uno stravagante look in occasione delle festività natalizie. La foto è stata puntualmente pubblicata dal calciatore su Instagram: un modo curioso per fare gli auguri di buon Natale a tutti i suoi followers. E tra coloro che hanno "apprezzato" c'è Wesley Hoedt, che si è lasciato sfuggire un "like" allo scatto dell'ex compagno e amico.

