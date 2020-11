Lazio, gli auguri di Immobile a Damiano 'Er Faina': "Non ti dimenticare amami o faccio un Caicedo" - VD

Compleanno speciale per Damiano 'Er Faina', che ha esultato vigorosamente sul proprio profilo Instagram per il gol di Caicedo, arrivato al 97'. La squadra di Inzaghi, impegnata all'Olimpico contro la Juventus, ha ottenuto in questo modo un punto prezioso dopo le polemiche degli ultimi giorni. Il personaggio del web, tifoso biancoceleste, ha ricevuto anche gli auguri di Ciro Immobile. L'attaccante, nel video dedicato all'amico, ha sottolineato: "Mi raccomando, non ti dimenticare mai, amami o faccio un Caicedo".

