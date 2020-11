Lazio, Reina: “Non provate a tirarci giù, questa squadra ci sarà sempre” - FT

Come è giusto che sia tutti a festeggiare il pareggio della Lazio e la rete di Felipe Caicedo che al minuto 94 ha messo in rete la palla dell'1-1 che ha regalo alla squadra di Inzaghi un punto importantissimo. Al termine della gara anche Pepe Reina, uno dei protagonisti del match, ha poi scritto su Instagram: "Non provate a tirarci giù! Questa squadra ci sarà sempre! Cuore e grinta fino all'ultimo secondo! Poi ci pensa la pantera Caicedo".

Serie A, Caicedo è il giocatore ad aver segnato più gol dopo il 90' dalla scorsa stagione

Lazio, confusione Gazzetta: scambia Cataldi con Caicedo - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE