Lazio, Hoedt sui social: "Sempre uniti fino alla fine" - FOTO

L'unione fa la forza e se si è compatti fino alla fine, si possono raggiungere traguardi importanti. La Lazio non ha mollato ed è riuscita a pareggiare nei minuti di recupero, la partita che sembrava essere decisa in favore della Juventus. Sul proprio profilo Instagram, Wesley Hoedt ha rivelato il segreto dei biancocelesti: "Sempre uniti fino alla fine". In questo modo i biancocelesti divertono e soprattutto si divertono.