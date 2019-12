Lazio, gli auguri di Milinkovic: "Buone feste, mi preparo per le prossime imprese!" - FOTO

Con la Supercoppa italiana in tasca, i giocatori della Lazio si stanno godendo un meritato riposo. Ognuno ha scelto la meta migliore per trascorrere del tempo in compagnia dei propri cari, momento fondamentale per recuperare energie. Anche uno come Milinkovic, sergente inossidabile biancoceleste, ha bisogno ogni tanto di staccare la spina. Sul proprio profilo Instagram ha lasciato un messaggio di auguri: "Le vacanze servono per ricaricare le batterie! Sto con la mia ragazza e mi preparo per le prossime imprese. Buone feste dal sergente, e sempre e solo forza Lazio". Il percorso è ancora lungo, nessuno vuole farsi trovare impreparato al rientro dalle feste.

