Lazio, Halloween tra wags: il pauroso scatto delle mogli dei calciatori

E' andata in scena ieri la notte più paurosa dell'anno, quella di Halloween, in cui tutti, dai più piccoli ai più grandi, si vestono da mostri e vanno a godersi qualche ora da brivido. Non si sono tirate indietro neanche le wags biancocelesti, in particolar modo le compagne di Luis Alberto, Luis Maximiano e Patric che si sono travestite e truccate per godersi la notte del terrore. In uno scatto pubblicato sul profilo Instagram di Patricia Venegas (moglie del Mago), sono ritratte le tre ragazze mascherate, accompagnate dalla scritta: "Halloween con loro".