Lazio, Hoedt scalpita per tornare a giocare - FOTO

Campionato fermo, ancora per un'altra settimana. Tanto dovrà aspettare la Serie A prima di tornare in campo. La Lazio è chiamata a reagire alla sconfitta contro il Milan e i giocatori biancocelesti in questi giorni di pausa per le festività natalizie si sono dati da fare anche a casa allenandosi per non perdere la forma fisica. Tra chi scalpita per tornare a giocare c'è Wesley Hoedt che su Instagram ha pubblicato una foto che risale al match contro la Juventus con la scritta: "Back soon", "Torneremo presto".

