Genoa, ripresa degli allenamenti in vista della Lazio: differenziato per Sturaro

Archiviata la piccola sosta natalizia, il Genoa è tornato oggi in campo in vista del prossimo impegno di campionato contro la Lazio. I rossoblù, agli ordini di mister Ballardini, si sono concentrati sulla parte atletica e aerobica per riattivarsi in vista delle prossime sedute in cui partiranno anche le prove tattiche. Test fisici, corsa e palestra suddivisi in una doppia seduta, mattutina e pomeridiana. Lavoro differenziato per Sturaro che ha riscontrato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro nei test effettuati nei giorni scorsi e che non sarà a disposizione il 3 gennaio per la gara contro i biancocelesti. Prevista per domani la ripresa a Formello per i ragazzi di Simone Inzaghi.