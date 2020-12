Atletico Madrid, si accende il calciomercato: Diego Costa chiede la rescissione del contratto

Mancano pochi giorni all'apertura della sessione invernale di mercato e in casa Atletico Madrid si deve fare i conti con una brutta grana. Come riporta il quotidiano spagnolo AS, Diego Costa avrebbe chiesto la rescissione del proprio contratto con il club madrileno per motivi familiari. I "Colchoneros", attualmente in vetta alla Liga insieme al Real Madrid, hanno accolto la richiesta del giocatore di non allenarsi con il resto della squadra e rischiano di perderlo a parametro zero già a gennaio, con il suo contratto che in ogni caso scadrà il prossimo giugno.