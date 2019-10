Lazio, i complimenti di Vieri a Immobile: "Continua così". E Ciro risponde...

Che bomber, Ciro Immobile. Capocannoniere del campionato, leader indiscusso della Lazio. L'attaccante biancoceleste, dopo aver passato un periodo di difficoltà nella scorsa stagione, sta ricevendo complimenti da tutti gli addetti ai lavori. Giornalisti, ex calciatori, allenatori. Ma c'è una categoria che più di altre può inorgoglire il 17 di Inzaghi: quella dei grandi ex attaccanti, ovviamente. Quando a parlare sono gli idoli, poi...: "Ciro, ti faccio i miei complimenti" ha detto Christian Vieri a Tiki Taka, in collegamento diretto con Immobile: "Continua così perché stai facendo gol tutte le domeniche. Però vorrei vederti segnare qualche gol in più in nazionale". Emozionato e sorridente, Ciro ha risposto così: "Bobo, sei stato il mio idolo. Io da te accetto tutto, sia le critiche che i complimenti e ti ringrazio!". Dieci gol in nove partite: Immobile sta tornando il Re della Serie A.

FIORENTINA - LAZIO, INZAGHI IN CONFERENZA STAMPA

FIORENTINA - LAZIO, LE PAROLE DI CORREA

TORNA ALLA HOMEPAGE