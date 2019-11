Lazio, i convocati di Inzaghi: c'è Correa

Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il Celtic (ore 18:55) allo Stadio Olimpico di Roma. Correa, in dubbio fino all'ultimo, ce l'ha fatta a strappare la convocazione in extremis. Assente per squalifica Cataldi, Lukaku è fuori dalla lista Uefa. Mancano anche gli infortunati Proto, Radu e Marusic.

Portieri: Alia, Guerrieri, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lulic, Patric, Vavro

Centrocampisti: Berisha, Correa, Jony, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Immobile

