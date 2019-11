Lazio-Lecce, esodo giallorosso all’Olimpico: il numero dei biglietti venduti

Dopo il match di questa sera contro il Celtic, la Lazio dovrà vedersela con il Lecce in campionato. Gli uomini di Liverani sono reduci dal pareggio contro il Sassuolo, ed occupano attualmente la sedicesima posizione in classifica. All’Olimpico, dunque, vorranno cercare di mettere i bastoni tra le ruote agli avversari, ed i tifosi hanno risposto presente, garantendo il proprio sostegno alla squadra. Come riporta pianetalecce.it, infatti, ad oggi sono più di 2500, su un totale di 4500 posti disponibili, i tifosi salentini che hanno acquistato un tagliando per assistere alla gara contro la formazione di Inzaghi.

