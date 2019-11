Lazio - Lecce, l'arbitro della gara: i precedenti con i biancocelesti

L'AIA, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 12ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Lazio-Lecce, in programma domenica 10 novembre alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà diretta da Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, con Pairetto alla VAR e Di Iorio alla AVAR. Assistenti: Longo e Manganelli. IV uomo: Massimi.

LAZIO, I PRECEDENTI CON L'ARBITRO MANGANIELLO - Il fischietto piemontese ha arbitrato la Lazio in sole 4 occasioni: con un bilancio di 3 vittorie e 1 sconfitta. Lazio-Cagliari (3-1) del 22 dicembre scorso l'ultimo precedente tra la squadra biancoceleste e Manganiello. Prima volta, invece, in un incontro tra Lazio e Lecce per l'arbitro di Pinerolo.

Di seguito le designazioni arbitrali per la 12ª giornata di Serie A:

BRESCIA – TORINO Sabato 09/11 h. 15.00

GUIDA

LIBERTI – VALERIANI

IV: MARINI

VAR: NASCA

AVAR: SCHENONE



CAGLIARI – FIORENTINA h. 12.30

LA PENNA

BRESMES – FIORE

IV: GIUA

VAR: DOVERI

AVAR: GIALLATINI



INTER – H. VERONA Sabato 09/11 h. 18.00

VALERI

BOTTEGONI – ROCCA

IV: DI MARTINO

VAR: GIACOMELLI

AVAR: VIVENZI



JUVENTUS – MILAN h. 20.45

MARESCA

PRETI – CARBONE

IV: MARIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: RANGHETTI



LAZIO – LECCE

MANGANIELLO

LONGO – MANGANELLI

IV: MASSIMI

VAR: PAIRETTO

AVAR: DI IORIO



NAPOLI – GENOA Sabato 09/11 h. 20.45

CALVARESE

DEL GIOVANE – VILLA

IV: ABBATTISTA

VAR: CHIFFI

AVAR: MONDIN



PARMA – ROMA h. 18.00

FABBRI

TOLFO – DI VUOLO

IV: GHERSINI

VAR: BANTI

AVAR: ALASSIO



SAMPDORIA – ATALANTA

IRRATI

DE MEO – PRENNA

IV: PEZZUTO

VAR: DI PAOLO

AVAR: TEGONI



SASSUOLO – BOLOGNA Venerdì 08/11 h. 20.45

PICCININI

GALETTO – CALIARI

IV: FOURNEAU

VAR: ROCCHI

AVAR: CECCONI



UDINESE – SPAL

MASSA

PAGANESSI – SANTORO

IV: AYROLDI

VAR: ABISSO

AVAR: PASSERI

