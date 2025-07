Lazio, i numeri della campagna abbonamenti sono ottimi: ipotesi apertura della Mestrelli?

TUTTOmercatoWEB.com

La prima parte della campagna abbonamenti 2025/2026 procede a gonfie vele in casa Lazio. Al termine della prima fase di prelazione sono state più di 15.000 le tessere sottoscritte e, dopo l’apertura della vendita ai vecchi abbonati, il parziale è salito a 16.100 tessere sottoscritte.

Lunedì 14 luglio partirà ufficialmente la vendita libera e, quasi certamente, la Curva Nord sarà la prima a esaurire così come i Distinti. Considerando i numeri fatti registrare fino ad ora con una risposta ottima dei tifosi che vorrebbero anche l'apertura della Curva Maestrelli. Non è detto che, in caso di forte richiesta, la società non decida quindi di aprire le vendite anche in quel settore dello stadio.

