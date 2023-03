Lazio, i numeri (di magia) di Luis Alberto nel derby sono impressionanti

TUTTOmercatoWEB.com

Come è strano il calcio, un giorno sembri destinato a partire, quello dopo ti prendi gli applausi del popolo. Luis Alberto è stato sicuramente uno dei migliori nel derby, dimostrandosi ancora il perno ideale a gestire la manovra biancoceleste. Come riporta la rassegna di Radiosei, i numeri dello spagnolo nella stracittadina sono impressionanti: : 117 palloni giocati, addirittura 23 in più rispetto al secondo in assoluto, Cataldi con 94. Passaggi precisi (93% riusciti), senza dimenticare ovviamente che il gol è nato da una sua verticalizzazione per Felipe Anderson. Ben 63 i palloni spediti in avanti, 27 sulla trequarti offensiva, 4 tiri verso la porta giallorossa, almeno il doppio di qualsiasi altro compagno.

Ma i numeri non sono finiti qui, e non si parla di numeri di magia, ma di quelli in campo: 5 recuperi palla a centrocampo così come Cataldi e uno in più di Milinkovic. Sembrava dover partire e invece il derby è stata la sua 11esima partita consecutiva da titolare in Serie A (dal Bologna alla sosta per il Mondiale era stato escluso dalla lista titolari per 10 volte).

