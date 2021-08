Lazio, i tifosi si riuniscono al Flaminio: "Torniamo a vivere casa nostra"

Da quando Lotito ha espresso pubblicamente il suo interesse per il Flaminio come nuova casa della Lazio, l'ambiente si è infuocato. I cavilli per rinnovare l'impianto sono parecchi, ma il presidente biancoceleste non si sta facendo intimorire e ha già svolto i primi sopralluoghi. Lo stadio, situato nella zona centrale della Capitale, vicino l'Olimpico, è stato già in passato la casa dei biancocelesti. Per non far affievolire l'interesse generale sulla causa, i tifosi laziali hanno deciso di darsi appuntamento sotto l'impianto sportivo giovedì 2 settembre dalle 17:30 alle 20:00 per far sentire la loro voce.

IL COMUNICATO - Tramite la pagina Facebook "Laziali per lo Stadio Flaminio" è stato annunciato l'evento: "È ora di scendere in campo! Giovedì 2 settembre tutti i laziali sono convocati dalle ore 17:30 allo Stadio Flaminio lato Curva Nord per far sentire la voce di un popolo che chiede di poter ritornare a vivere la propria casa perché il Flaminio è roba da laziali!!".