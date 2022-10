Lazio, Iervolino: "I biancocelesti squadra straordinaria. Lotito..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La prossima avversaria della Lazio, archiviata la sfida contro il Midtjylland sarà la Salernitana. I granata sono tra le sorprese di questo campionato, visto il loro inizio aldilà di ogni aspettativa. Tra gli artefici di questo ottimo avvio di stagione c'è il presidente del club campano Danilo Iervolino che, durante un incontro con gli studenti della Luiss, ha parlato anche dei biancocelesti e del suo predecessore, nonchè presidente della Lazio, Claudio Lotito:

"La Lazio è una squadra straordinaria, ma ce la giocheremo a testa alta. Lotito? Non ho rapporti con lui, ma non mi dispiacerebbe averne. Non entro nel merito delle decisioni delle Forze dell’Ordine sul la limitazione della trasferta, non conosciamo i dettagli delle criticità. Sono dispiaciuto dell’assenza dei nostri tifosi. Il calcio perde sempre, se non si possono seguire i propri beniamini".