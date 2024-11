Lazio, il curioso dato sul possesso: rispetto al Como i biancocelesti...

TUTTOmercatoWEB.com

Rispetto agli scorsi anni il modo di giocare della Lazio ha sicuramente subito una brusca sterzata, che fin qui ha portato ottimi risultati. La squadra di Baroni non attacca in un solo modo ed è in grado di alternare un palleggio avvolgente ad una ricerca diretta delle tracce di passaggio verticali. Questa versatilità nelle soluzioni offensive permette alla Lazio di rendersi imprevedibile e trovare modi sempre nuovi per castigare le difese avversario. Rispetto alla gestione Sarri (inclusa la parentesi Tudor) i biancocelesti tendono a tenere per meno tempo il pallone tra i piedi. Quest' anno, infatti, Romagnoli e compagni sono noni per possesso palla a partita (52%) ed è curioso il fatto che una squadra molto più indietro in classifica come il Como occupi invece la settima posizione (55%).