Lazio, il Fans Club Indonesia fa 21 anni: "Chiediamo di essere riconosciuti dalla società”

Ad oltre 15mila km dall'Italia c'è un posto nel mondo dove la Lazio è amata e supportata come nessuno immagina. A Giacarta, capitale dell'Indonesia, sorge infatti il Lazio Fans Club che proprio oggi compie 21 anni: una realtà biancoceleste che dall'altra parte del pianeta chiede di essere riconosciuta come organizzazione ufficiale dalla società romana. La comunità indonesiana, il giorno del suo 21esimo compleanno, si augura principalmente questo riconoscimento: "Lazio Indonesia è la community ufficiale per i sostenitori della Lazio in Indonesia. Tuttavia, non siamo ancora riconosciuti come comunità ufficiale dal club SS Lazio. Speriamo che il management della SS Lazio possa riconoscere la nostra comunità "Lazio Indonesia" come organizzazione ufficiale per i sostenitori in Indonesia".

