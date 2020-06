Lazio, Milinkovic non preoccupa: in serata la risonanza al ginocchio

[CLICCA F5 PER AGGIORNARE]

AGGIORNAMENTO ORE 15.05 - Filtra ottimismo sulle condizioni di Milinkovic. In casa Lazio sono certi che non si tratti di nulla di grave: la risonanza magnetica al ginocchio destro dovrebbe essere solo un controllo precauzionale. Il calciatore sente molto meno dolore rispetto alla serata di ieri, ma per essere sicuri si dovrà attendere l'esito degli esami strumentali.

AGGIORNAMENTO ORE 13.30 - Oggi non era in campo Milinkovic, colpa di uno scontro di gioco subìto nell'allenamento di ieri. Un colpo al ginocchio che comunque non gli ha impedito di concludere la seduta: il Sergente infatti è rientrato negli spogliatoi con il resto della squadra. Il centrocampista serbo nel pomeriggio si sottoporrà a degli accertamenti strumentali per valutare l'entità del problema.

Si è fermato Milinkovic. Problemi al ginocchio per il gigante serbo, che nel tardo pomeriggio si sottoporrà a degli accertamenti strumentali. Oggi ha saltato la seduta mattutina con il resto della squadra. Il giocatore è atteso in Paideia alle ore 18 per svolgere una risonanza magnetica.

