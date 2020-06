PAIDEIA - Lazio, annullati gli esami strumentali per Milinkovic

Nell'allenamento di ieri aveva subito un colpo che l'aveva obbligato a rimanere ai box nella seduta odierna. Per il tardo pomeriggio di oggi era in programma l'arrivo di Sergej Milinkovic-Savic in Paideia per sottoporsi ad alcuni esami strumentali. I controlli, invece, dovrebbero essere stati annullati. L'unico biancoceleste ad aver svolto alcuni test sanitari nella giornata di oggi è stato Lucas Leiva.

