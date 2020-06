Lazio, 'Tu non sarai mai sola'. L'appello dei vip: dalla Falchi a Montesano

L'ultima iniziativa della Lazio, che accompagnerà la squadra fino al termine della stagione, è ufficialmente iniziata. Il progetto "Tu non sarai mai sola" prevede la presenza di sagome di cartone (rappresentanti i tifosi biancocelesti) che saranno esposte allo stadio Olimpico durante le partite in casa della Lazio. Il ricavato delle vendita di queste sagome andrà alla Croce Rossa Italiana. Non tardano ad arrivare le prime adesioni dei personaggi pubblici. Anna Falchi, intervenuta a Radio 1, ha detto: "Ho scelto uno dei miei autoscatti con la mia sciarpetta, sola soletta con la mia sciarpa. Ormai quelle foto portano bene e sono riconoscibilissime. Non temo di distrarre i giocatori, ma solo perchè sono lontana dal campo!“. Anche Enrico Montesano (col suo solito spirito ironico) e Mattia Briga hanno lanciato un appello sui canali social della Lazio.