FORMELLO - La Lazio accelera: Vavro verso il rientro. Stop Milinkovic

FORMELLO - Avanti con la preparazione, si rimette benzina nella gamba. Meno tattica rispetto a ieri, più lavoro atletico: il prof Ripert scandisce il tempo degli allunghi sui 30 metri che spezzano le esercitazioni tecniche con il pallone. Sul campo non si vedono Strakosha, Silva e Adekanye. Tutti gli altri sono in gruppo. Un’altra seduta di mattina, ne mancano due (da programma sempre intorno alle 10) per chiudere la settimana prima della domenica di riposo. La sgambata odierna dura circa : riscaldamento sui tappetini e con elastici, poi ecco il pallone e la fase di possesso palla, spezzata soltanto dalla sessione di allunghi. Ritmo intenso, Inzaghi non smette di spingere i calciatori con urla di incitamento.

DIFFERENZIATO. Milinkovic ha saltato la seduta per un problema al ginocchio (effettuerà accertamenti in Paideia), mentre Leiva completa la sgambata (senza fratino da jolly). Nell’altra metà campo Strakosha gestisce i carichi senza partecipare alla sfida a campo ridotto. Al Fersini corsa a parte per Vavro: lo slovacco sta risolvendo uno stiramento muscolare all’adduttore, sta ultimando il protocollo differenziato, si riaggregherà tra qualche giorno completando la batteria dei difensori. Domani nuovo giro di tamponi per tutti, compresi i calciatori rientranti dall’estero come Proto e Lulic. Il capitano proverà a rimettersi a disposizione nel giro di un mese-quaranta giorni.