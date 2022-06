Lazio, il Mago cambia location: dalla movida di Ibiza, al relax di Siviglia

I giocatori della Lazio si godono gli ultimi giorni di relax, tra questi c'è Luis Alberto che si gode la sua meta fissa nella città di Siviglia...

Le vacanze stanno per volgere al termine, a breve sarà tempo di ritiro e i calciatori della Lazio si stanno godendo i loro ultimi giorni di relax. Tra questi c'è Luis Alberto, lo spagnolo, al c'entro di alcune voci di mercato, sta passando i suoi giorni a Siviglia, città a cui è legatissimo. L'ultima storia pubblicata dallo spagnolo è proprio nella sua casa in Spagna, mentre si rilassa in piscina, dopo aver passato giorni movimentati a Ibiza. Nessuna paura, non dovrebbe trattarsi di un indizio di mercato, dal momento che la Lazio avrebbe rifiutato un'offerta per lui dal Siviglia di 16 milioni di euro. Ogni estate, infatti, Luis Alberto è solito tornare nella sua abitazione andalusa e godersi lì l'ultima decina di giorni prima del ritiro.