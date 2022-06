Calciomercato Lazio, il Siviglia punta Luis Alberto ma l'offerta...

TUTTOmercatoWEB.com

Che al Siviglia interessi Luis Alberto non è una novità. Che al Mago farebbe piacere tornare in Spagna altrettanto. Per Lotito il numero 10 non è incedibile: se dovesse arrivare un'offerta congrua lo lascerebbe partire, per non meno però di 30 milioni. Come riporta l'edizione odierna de il Messaggero il Siviglia ha tentato un primo approccio offrendo ai biancocelesti 16 milioni, proposta che ovviamente è stata rispedita al mittente.

Troppo bassa l'offerta considerando anche che la Lazio in caso di cessione di Luis Alberto dovrebbe corrispondere una percentuale della rivendita al Liverpool.