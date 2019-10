Lazio, il progetto "Calcio-Educazione-Cultura": la nota del presidente

Domani all'Olimpico si terrà la conferenza di presentazione di un nuovo progetto di formazione in ambito sportivo: "Calcio-Educazione-Cultura". A tal proposito la società ha diramato la nota del presidente: "Saluto con soddisfazione l’avvio del progetto di formazione dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici realizzato in collaborazione con l’Università Uninettuno e con la Banca Igea e teso ad assicurare ai nostri ragazzi ed alle nostre ragazze una preparazione indispensabile per l’inserimento nella vita reale quando l’esperienza sportiva sarà terminata. La partenza dell’iniziativa conferma la volontà della S.S. Lazio ad affiancare alla propria attività calcistica anche un forte impegno nel sociale in nome dei propri valori etici e civili".

LAZIO, LE PAROLE DI ACERBI

LAZIO, LUIS ALBERTO SI RACCONTA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE