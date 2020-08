Lazio, il recap della stagione sui social con un finale da brividi - VIDEO

Ora finalmente si può urlare a squarciagola senza che nessuno faccia gesti apotropaici: la Lazio giocherà la prossima Champions League. Nonostante ci fosse una possibilità, molto improbabile, in cui il quarto non sarebbe potuto bastare alla squadra d'Inzaghi, i biancocelesti sentiranno quella soave musichetta dopo 13 anni. L'eliminazione della Roma in Europa League ha determinato l'ufficialità della notizia.

La società, per festeggiare questo traguardo, ha pubblicato sui social un video per ricapitolare la stagione fantastica coronata dal raggiungimento dell'obiettivo prefissato a fine stagione.