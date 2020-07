Lazio, il risveglio di Milinkovic: "Mi sono svegliato con una canzone in testa" FOTO

Stamattina il risveglio è stato sicuramente piacevole e dolce per tutto l'ambiente Lazio. La Champions è stata raggiunta dopo 13 anni, e con 3 giornate di anticipo alla fine del campionato. Troppo difficile contenere la gioia sui social per i molti giocatori che ieri hanno ottenuto il meritatissimo risultato sul campo. Uno di questi, è senza dubbio Milinkovic, autore del gol capolavoro dell'1-1 con il Cagliari. Con un post su Instagram, il Sergente ha ricordato a tutti quanto piacevole sia stato il risveglio di oggi, caratterizzato dal motivetto della Champions League: "Mi sono svegliato con una canzone in testa. Indovinate come fa? Sergente è fiero di far parte dell'armata biancoceleste".

Lazio, Milinkovic: “Abbiamo dato fastidio alla Juve e ci riproveremo l’anno prossimo tutti insieme”

Lazio, Delio Rossi: "Servirà una rosa adeguata per la Champions"

TORNA ALLA HOME PAGE