Lazio, il toccante video per Eriksson: "Le parole non saranno mai sufficienti" - VIDEO

Un video toccante quello pubblicato dalla Lazio via social, per ricordare ancora Eriksson. Le immagini più belle di quella giornata in cui l'ex allenatore fece ritorno all'Olimpico per salutare un ultima volta tifosi e società, in sottofondo il suo discorso con la voce rotta dall'emozione. "Le parole non saranno mai sufficienti" è il messaggio che si legge sotto al post.

Words will never be enough 🩵 pic.twitter.com/uTU7LiNQsz — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 26, 2024

