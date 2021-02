Lazio, il video motivazionale sulle note di Gigi D'Agostino - VIDEO

"I'll fly with you", (volerò con te), dice la celebre Amour Toujours di Gigi D'agostino, canzone diventata da tempo anche una base per i cori in Curva Nord. La società biancoceleste ha postato un video sul proprio profilo Instagram, con questa celebre hit in sottofondo, augurandosi che la Lazio che sembra aver spiccato di nuovo il volo in campionato, possa solo che continuare.

Calcioscommesse, Izzo: "Ecco cosa feci per evitare le combine"

Lazio, Strakosha omaggia Proto: "Ti ringrazio per i consigli e il sostegno" - FOTO

TORNA ALLA HOME PAGE