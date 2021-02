Lazio, Strakosha omaggia Proto: "Ti ringrazio per i consigli e il sostegno" - FOTO

Silvio Proto ha annunciato da qualche minuto di ritirarsi dal calcio giocato. Puntuali sono arrivati i messaggi di attuali e vecchi compagni di squadra. In particolare, Thomas Strakosha ha dedicato al portiere parole di profonda stima. Condivisa un'immagine che li ritrae insieme e abbracciati in campo, il classe '95 ha aggiunto: "Congratulazioni per la tua fantastica carriera. È stato un grande piacere giocare con te, ti ringrazio per i consigli e per il tuo sostegno. Lo apprezzo molto e te ne sarò sempre grato. Dio benefica te e la tua famiglia".

