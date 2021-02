Lazio, Proto appende i guanti al chiodo: "È con orgoglio che inizio un nuovo capitolo di vita" - FOTO

Dopo aver rescisso il contratto con la Lazio, Silvio Proto ha deciso di metter via i guanti e dire addio al calcio giocato. Il portiere l'ha fatto con un lungo messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, con il quale ha ringraziato tutti coloro che hanno fatto parte della sua lunga carriera: "7069 giorni dalla mia prima partita in prima divisione. Tanti tuffi, gol salvati e altri incassati. È tempo per me e per i miei primi capelli bianchi di mettere via i guanti. È con orgoglio e sollievo che inizio un nuovo capitolo della mia vita, che voglio dedicare alle mie passioni, ai miei progetti e alla mia piccola famiglia che mi ha più che sostenuto in questa lunga carriera. Grazie a mia moglie per aver sopportato i miei riti scaramantici, ai miei figli per aver fatto di me il miglior calciatore del mondo (almeno ai loro occhi). Ai tifosi per avermi spinto a superarmi sempre, ma anche ai dirigenti, agli allenatori, ai compagni e agli avversari senza i quali la mia carriera non sarebbe stata quella che è stata. Dico addio a questo mondo che mi ha reso certamente ciò che sono ma che era troppo duro per il mio animo sensibile. Quindi, senza alcun rimpianto, le mie mazze da golf hanno sostituito i guanti. Esco definitivamente dalla mia gabbia".

Lazio, Eriksson spegne 73 candeline: gli auguri della società - VIDEO

Roma, polemiche per la maglia celebrativa: Comune non informato

TORNA ALLA HOMEPAGE